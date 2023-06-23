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Chord EpicX Aray: классика по-новому


23.06.2023 15:02

 

 

Компания Chord усовершенствовала аналоговый межблочный кабель Epic, разработанный на базе фирменных межблочников Shawline с использованием посеребренных проводников увеличенного сечения.

 

Инженеры компании изменили геометрию кабеля, усовершенствовали его защиту и применили фирменную запатентованную технологию Aray. Это позволило добиться механической стабильности параметров и устранить задержки и отражения сигнала. В новом кабеле, EpicX Aray, используется диэлектрик нового типа XLPE. Это высокотехнологичный реактопластный полимер с перекрёстной молекулярной структурой (Cross Linked Polyethylene). Он по ряду параметров превосходит использовавшийся ранее тефлон и заметно улучшает качество звучания.

 

Кабели EpicX Aray комплектуются коннекторами RCA, DIN или XLR производства Chord; разъёмы имеют высококачественное покрытие из фирменного сплава ChorAlloy. Кабель выпускается в двух вариантах: длиной 0,5 и 1 м.

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