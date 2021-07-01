Christie Captiva: ещё ярче, ещё производительнее

01.07.2021 05:48

Captiva DWU500S 1DLP – новая модель лазерных проекторов Christie. Устройство комплектуется ультракороткофокусным объективом и предназначено для школ, конференц-залов, музеев, ритейла, а также площадок другого назначения малого и среднего размера.



Модель DWU500S принадлежит к третьему поколению устройств линейки Captiva Series. По сравнению с предшественниками у неё выше яркость (4500 ANSI люмен) и разрешение (WUXGA). Проектор может проецировать изображения с разрешением 1920×1200 на экранах с диагональю до 3,8 м в горизонтальной или портретной ориентации – это на 50% больше максимального размера проекции у предыдущей модели Captiva.



Срок службы лазерного источника света – 20000 часов. Возможность настройки всех четырёх углов экрана обеспечивает исключительную точность воспроизведения, а благодаря ультракороткому фокусному расстоянию 0:25:1 проектор подходит для малогабаритных площадок. Есть функция мгновенного включения/выключения; настенное крепление усовершенствованной конструкции упрощает монтаж и даёт большую горизонтальную и вертикальную подвижность.



Christie Captiva DWU500S в чёрном и белом цветах появятся в продаже в сентябре 2021 года.