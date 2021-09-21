Christie M 4K25 RGB: эволюция M Series

21.09.2021 01:00

В ноябре начнутся поставки новой модели видеопроекторов Christie. Эволюция популярной серии M привела к появлению самого компактного, лёгкого и быстрого RGB pure laser проектора категории «всё в одном» M 4K25 RGB.

Яркость устройства – 25000 люмен при весе чуть более 40 кг. Технология RGB pure laser обеспечивает цветопередачу, вдвое превосходящую возможности оригинальной M Series и приближающуюся к цветовому охвату Rec. 2020 – стандарту цветопередачи, наиболее близкому к диапазону цветов, которые способен различать человеческий глаз. Благодаря электронной платформе TruLife+ нет необходимости в дополнительных входных платах. Функция электронного сведения цветов позволяет исправлять дефекты сведения и настраивать красный, зеленый и синий цвета по отдельности – и дистанционно.

Запатентованная высокоточная технология сдвига пикселей Christie, устраняющая или уменьшающая артефакты, типичные для подобных технологий, обеспечивает разрешение UHD 4K на частоте до 60 Гц. При обновлении лицензии до Mirage новый M 4K25 RGB может поддерживать разрешение UHD 4K на полной частоте 120 Гц как в 2D, так и в 3D, а при обновлении до Mirage Pro максимальная частота достигает 480 Гц при разрешении UHD.