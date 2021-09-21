ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Christie M 4K25 RGB: эволюция M Series


21.09.2021 01:00

 

 

В ноябре начнутся поставки новой модели видеопроекторов Christie. Эволюция популярной серии M привела к появлению самого компактного, лёгкого и быстрого RGB pure laser проектора категории «всё в одном» M 4K25 RGB.

 

Яркость устройства – 25000 люмен при весе чуть более 40 кг. Технология RGB pure laser обеспечивает цветопередачу, вдвое превосходящую возможности оригинальной M Series и приближающуюся к цветовому охвату Rec. 2020 – стандарту цветопередачи, наиболее близкому к диапазону цветов, которые способен различать человеческий глаз. Благодаря электронной платформе TruLife+ нет необходимости в дополнительных входных платах. Функция электронного сведения цветов позволяет исправлять дефекты сведения и настраивать красный, зеленый и синий цвета по отдельности – и дистанционно.

 

Запатентованная высокоточная технология сдвига пикселей Christie, устраняющая или уменьшающая артефакты, типичные для подобных технологий, обеспечивает разрешение UHD 4K на частоте до 60 Гц. При обновлении лицензии до Mirage новый M 4K25 RGB может поддерживать разрешение UHD 4K на полной частоте 120 Гц как в 2D, так и в 3D, а при обновлении до Mirage Pro максимальная частота достигает 480 Гц при разрешении UHD.

Связанные новости:
 Eclipse меняет правила игры - 10.09.2021 11:13
 Christie Captiva: ещё ярче, ещё производительнее - 01.07.2021 05:48
 3D с Christie Mirage SST-6P - 25.03.2021 12:44
 Обновление Christie Pandoras Box  - 18.01.2021 13:43
 Christie в роли дезинфектора - 06.11.2020 16:01
 Решения Christie спасут кинопрокат? - 16.10.2020 11:38
 Мираж? Нет, реальность от Christie - 28.09.2020 12:08
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007