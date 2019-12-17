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Christie Pandoras Box: 64-битная версия


17.12.2019 13:00

 

 

Christie выпустила новое 64-битное программное решение для обработки видео Pandoras Box Version 6.4. Оно соответствует самым строгим требованиям индустрии и значительно повышает производительность существующих аппаратных видеопроцессоров.

 

Линейка аппаратных и программных средств Christie Pandoras Box позволяют обрабатывать видеоконтент в реальном времени и управлять изображением. Эти средства используются на «живых» мероприятиях, для видеомэппинга, создания составных изображений и интерактивных систем. Pandoras Box 6.4 обладает большей гибкостью, скоростью и производительностью по сравнению с предыдущими версиями и сочетает самые современные технологии обработки изображений с интуитивно понятным интерфейсом. Центральный компонент продукта, рендеринг, теперь работает полностью в 64-битном режиме и идеально совмещается с операционной системой. Pandoras Box может использовать дополнительные ресурсы (системную память), одновременно выполнять несколько вычислений.

 

Благодаря усовершенствованному пользовательскому интерфейсу работать с программным обеспечением стало намного проще. Обновлённый декодер QuickTime быстрее декодирует данные, использует аппаратное ускорение и поддерживает такие дополнительные кодеки, как H.264, HEVC, ProRes и DNxHD.

 

Скачать новую версию можно на веб-сайте Christie Pandoras Box, а увидеть решение в действии и оценить его потенциал – на стенде Christie (1-H70) на выставке ISE 2020.

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