Christie Pandoras Box: 64-битная версия

17.12.2019 13:00

Christie выпустила новое 64-битное программное решение для обработки видео Pandoras Box Version 6.4. Оно соответствует самым строгим требованиям индустрии и значительно повышает производительность существующих аппаратных видеопроцессоров.

Линейка аппаратных и программных средств Christie Pandoras Box позволяют обрабатывать видеоконтент в реальном времени и управлять изображением. Эти средства используются на «живых» мероприятиях, для видеомэппинга, создания составных изображений и интерактивных систем. Pandoras Box 6.4 обладает большей гибкостью, скоростью и производительностью по сравнению с предыдущими версиями и сочетает самые современные технологии обработки изображений с интуитивно понятным интерфейсом. Центральный компонент продукта, рендеринг, теперь работает полностью в 64-битном режиме и идеально совмещается с операционной системой. Pandoras Box может использовать дополнительные ресурсы (системную память), одновременно выполнять несколько вычислений.

Благодаря усовершенствованному пользовательскому интерфейсу работать с программным обеспечением стало намного проще. Обновлённый декодер QuickTime быстрее декодирует данные, использует аппаратное ускорение и поддерживает такие дополнительные кодеки, как H.264, HEVC, ProRes и DNxHD.

Скачать новую версию можно на веб-сайте Christie Pandoras Box, а увидеть решение в действии и оценить его потенциал – на стенде Christie (1-H70) на выставке ISE 2020.