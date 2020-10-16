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Christie спасёт кинопрокат?


16.10.2020 11:38

 

 

Компания Christie получила патент США на технологию потоковой передачи из кинотеатров на домашние устройства. Фирменное решение даёт кинопрокатчикам возможность передавать фильмы прямо на домашние устройства зрителей.

 

Патент также выдан в Европе, в остальных регионах заявка пока рассматривается. Компания подала её ещё в 2018 году. Пакет аппаратного и программного обеспечения, патент на который подтверждён, работает с интегрированными медиаблоками (IMB) Christie, используемыми в кинотеатрах. Благодаря решениям и продуктам Christie контент, демонстрируемый в кинотеатре, можно в реальном времени передавать по IP-сетям на устройства для потоковой передачи данных, расположенные в домах зрителей.

 

В основе запатентованного решения – технологии Christie для передачи контента по сети и коммутации. Система поддерживает широкий спектр настроек передачи контента: от сжатых потоков H.265 со скоростью 4 Мб/с до несжатого изображения 8K с частотой 120 Гц при скорости 100 Гб/с.

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