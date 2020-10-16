Christie спасёт кинопрокат?
Компания Christie получила патент США на технологию потоковой передачи из кинотеатров на домашние устройства. Фирменное решение даёт кинопрокатчикам возможность передавать фильмы прямо на домашние устройства зрителей.
Патент также выдан в Европе, в остальных регионах заявка пока рассматривается. Компания подала её ещё в 2018 году. Пакет аппаратного и программного обеспечения, патент на который подтверждён, работает с интегрированными медиаблоками (IMB) Christie, используемыми в кинотеатрах. Благодаря решениям и продуктам Christie контент, демонстрируемый в кинотеатре, можно в реальном времени передавать по IP-сетям на устройства для потоковой передачи данных, расположенные в домах зрителей.
В основе запатентованного решения – технологии Christie для передачи контента по сети и коммутации. Система поддерживает широкий спектр настроек передачи контента: от сжатых потоков H.265 со скоростью 4 Мб/с до несжатого изображения 8K с частотой 120 Гц при скорости 100 Гб/с.
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