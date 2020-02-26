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Christie усовершенствовала MicroTiles LED


26.02.2020 07:00

 

 

Компания продемонстрировала новые возможности своего уникального продукта на выставке ISE 2020 в Амстердаме.

 

Функция активного 3D для Christie MicroTiles LED позволяет демонстрировать превосходное объёмное изображение без мерцания и без потери яркости и качества цвета. Используя 3D очки с активным затвором, пользователи могут смотреть 3D контент 120 Гц (по 60 Гц на каждый глаз) и шагом пикселя в 1,25 мм.

 

Christie MicroTiles LED Active 3D под управлением контроллера видеостены Christie Link E1000-3D способны демонстрировать контент в разрешении 4К UHD с частотой развертки 120 кадров в секунду при яркости 1000 нит. Эта «разновидность» MicroTiles будет востребована в тех областях, где требуются 3D изображения самого высокого качества: в авиа-, авто- и военных тренажёрах имитационного моделирования, в парках аттракционов... Благодаря встроенной технологии Christie Terra SDVoE и широкому выбору вариантов монтажа видеостены из Christie MicroTiles LED могут применяться в самых разных областях, от систем CAVE и digital signage до диспетчерских и ситуационных центров.

 

Поставки Christie MicroTiles LED с функцией активного 3D начнутся в марте 2020 года.

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