Christie в роли дезинфектора

06.11.2020 16:01

Современная реальность такова, что компании, годами, а то и десятилетиями работающие над созданием той или иной категории продукции, вынужденно или намеренно меняют свою специализацию, запускают новые, порой самые неожиданные, проекты, осваивают совершенно новые для себя направления деятельности.

В случае с Christie представленная на днях новинка имеет непосредственное отношение к самым важным и перспективным для компании категориям клиентов: кинотеатрам, паркам аттракционов, музеям, спортивным комплексам и пр., по которым пандемия и её последствия ударили больнее всего. Речь идёт об инновационной линейке продуктов Christie CounterAct, позволяющей сократить количество патогенов в коммерческих помещениях путём UV дезинфекции; при этом дезинфекцию можно проводить в присутствии людей. Запатентованные Christie лампы Care222 с технологией дальнего ультрафиолетового излучения (far-UVC) излучают свет с длиной волны 222 нм, значительно уменьшая количество патогенов, таких, как коронавирусы – согласно недавним исследованиям, поверхностное загрязнение вирусом SARS-CoV-2, сокращается минимум на 99,7%.. При этом длительность воздействия не превышает 30 минут. Благодаря более короткой длине такие волны не проникает через кожу и глаза и не наносят вред людям.

Безртутные лампы разработаны Ushio Inc., головной компанией Christie, на основе технологии, лицензированной Колумбийским университетом. Их можно закрепить на потолке, как любые другие осветительные приборы, и управлять ими дистанционно. Лампы могут работать непрерывно даже в присутствии людей и имеют намного большую эффективность, чем традиционная ручная уборка или обработка помещения агрессивными химикатами. Массовое производство устройств Christie CounterAct начнется в январе 2021 года. Видеопрезентацию нового решения можно посмотреть, перейдя по ссылке.





