ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Christie в роли дезинфектора


06.11.2020 16:01

 

 

Современная реальность такова, что компании, годами, а то и десятилетиями работающие над созданием той или иной категории продукции, вынужденно или намеренно меняют свою специализацию, запускают новые, порой самые неожиданные, проекты, осваивают совершенно новые для себя направления деятельности.

 

В случае с Christie представленная на днях новинка имеет непосредственное отношение к самым важным и перспективным для компании категориям клиентов: кинотеатрам, паркам аттракционов, музеям, спортивным комплексам и пр., по которым пандемия и её последствия ударили больнее всего. Речь идёт об инновационной линейке продуктов Christie CounterAct, позволяющей сократить количество патогенов в коммерческих помещениях путём UV дезинфекции; при этом дезинфекцию можно проводить в присутствии людей. Запатентованные Christie лампы Care222 с технологией дальнего ультрафиолетового излучения (far-UVC) излучают свет с длиной волны 222 нм, значительно уменьшая количество патогенов, таких, как коронавирусы – согласно недавним исследованиям, поверхностное загрязнение вирусом SARS-CoV-2, сокращается минимум на 99,7%.. При этом длительность воздействия не превышает 30 минут. Благодаря более короткой длине такие волны не проникает через кожу и глаза и не наносят вред людям.

 

Безртутные лампы разработаны Ushio Inc., головной компанией Christie, на основе технологии, лицензированной Колумбийским университетом. Их можно закрепить на потолке, как любые другие осветительные приборы, и управлять ими дистанционно. Лампы могут работать непрерывно даже в присутствии людей и имеют намного большую эффективность, чем традиционная ручная уборка или обработка помещения агрессивными химикатами. Массовое производство устройств Christie CounterAct начнется в январе 2021 года. Видеопрезентацию нового решения можно посмотреть, перейдя по ссылке.


Связанные новости:
 Решения Christie спасут кинопрокат? - 16.10.2020 11:38
 Сенсорный экран: удобно, но небезопасно - 14.10.2020 20:09
 Мираж? Нет, реальность от Christie - 28.09.2020 12:08
 «Умный дом»: прогноз до 2025 года - 18.08.2020 12:56
 Мир после пандемии - 29.06.2020 07:02
 Philips посчитает всех - 26.06.2020 11:20
 Лазерный проектор Christie Griffyn 4K32-RGB - 19.06.2020 11:08
 Неограниченные возможности Christie на ISE 2020 - 07.02.2020 07:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007