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Что покажут на InfoComm Connected v.RUS?


25.06.2020 12:09

 

 

29 и 30 июня на онлайн-площадках выставки Integrated Systems Russia пройдёт онлайн-конференция Infocomm Connected 2020_Русская версия. Партнёрами мероприятия выступили компании Auvix, Digis, Hi-Tech Media, Logitech, Panasonic, Sennheiser, Yamaha.

 

В течение двух дней представители производителей и российских дистрибьюторов AV и IT оборудования будут представлять зрителям новые продукты и решения; выступления состоятся в рамках четырёх онлайн-сессий, каждая из которой посвящена той или иной категории устройств: аудио, видео, digital signage, а также видеоконференцсвязь и стриминг. Участие в конференции в качестве слушателя бесплатное: организаторы предлагают заполнить регистрационную форму, после чего остаётся дождаться начала трансляции, которая будет идти сразу на трёх площадках: на сайте организаторов, в сети Facebook и на YouTube-канале ISR. По окончании конференции все слушатели получат от участников выступлений информационные материалы.

 

Отметим некоторые из запланированных презентаций. В рамках онлайн-сессии «Аудио» слушатели узнают о немецком производителе акустических систем и электроники d&b audiotechnik; иммерсивных аудиосистемах для саунд-дизайнеров и системных интеграторов TiMax2 SoundHub; многоканальной системе L-ISA (L-Acoustics Immersive Sound Art), которая позволяет создавать пространственные звуковые инсталляции. В числе видео новинок – Panasonic PT-RQ50K, компактный лазерно-люминофорный трехматричный DLP-проектор с потоком 50000 лм. Категория Digital Signage будет представлена всепогодными решениями Peerless-AV, гигантскими экранами Boe (диагональ 98”-110”, разрешение 4К и 8К) и пр. Участники сессии, посвящённой видеоконференцсвязи и стримингу, покажут самые разнообразные решения, от интерактивных панелей «всё-в-одном» для бизнеса и образования до компактных и простых систем для небольших помещений и систем премиум-класса с автоматическим перемещением камеры и регулировкой объектива и автоматической же настройкой микрофонов. Подробности и расписание – на сайте Integrated Systems Russia.

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