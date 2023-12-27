Что покажут на выставке CES 2024: прогнозы экспертов

27.12.2023 15:23

Крупнейшая выставка аудио- и видеокомпонентов для домашнего применения CES в будущем году будет проходить с 9 по 12 января. Официальные презентации для прессы пройдут в закрытом режиме двумя днями раньше, 7 и 8 января.



Как всегда, выставку посетят тысячи потребителей, количество же участников составит около 2400. В числе последних: Google, Amazon, Microsoft, Sony, LG, Samsung, Panasonic, JBL и др. В онлайн-режиме пройдут пресс-конференции, семинары и т.п.: тот, кто не сможет или не захочет приехать в Лас-Вегас, всё равно получит самую актуальную информацию. Пресс-релизы ещё готовятся, многие участники и вовсе не планируют разглашать информацию о своих новинках вплоть до самого начала выставки, но эксперты уже делают предположения о том, что производители покажут на CES 2024.



Ожидается, что Sony и Panasonic не будут делать громкие заявления и презентовать новые революционные решения, а вот Samsung, вероятно, покажет новую серию очень больших (и дорогих) Micro LED дисплеев. У LG традиционно самый большой стенд, и грядущая выставка вряд ли станет исключением. Эксперты спорят, удалось ли инженерам LG внедрить за последний год технологию увеличения яркости изображения MLA в более доступные модели фирменных OLED ТВ. От FiiO ждут R9 – систему категории «всё-в-одном», объединяющую в одном устройстве ЦАП и усилитель для наушников, с цветным дисплеем и широкими стриминговыми возможностями. Шведская Audio Pro пообещала привезти в Лас-Вегас свою новую флагманскую беспроводную акустику с поддержкой Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay2 и Google Cast.



