Что покупают российские меломаны?

12.07.2022 10:56

Согласно очередному аналитическому отчёту группы М.Видео-Эльдорадо, в России резко вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray, а также увеличился интерес потребителей к виниловым проигрывателям.



Во втором квартале 2022 года зафиксирован рост продаж – в два-три раза – аудио- и видеоконтента на дисках формата DVD и Blu-Ray, а также подписок на отечественные онлайн-кинотеатры. По итогам первых шести месяцев 2022 года в магазинах М.Видео-Эльдорадо продажи DVD и Blu-Ray дисков выросли почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а во втором квартале – в три раза. Среди наиболее популярных жанров: комедии, приключенческие боевики и мультфильмы. Интерес к онлайн-кинотеатрам (в числе лидеров: «Кинопоиск», ivi, Premier и Okko) за полгода увеличился на 27%; во втором квартале продажи подписок выросли в 2,3 раза. Причины очевидны: количество доступных россиянам стриминговых сервисов уменьшилось, а желание разнообразить свой досуг никуда не делось…

Интерес к проигрывателям виниловых пластинок увеличился более чем на четверть относительно второго квартала прошлого года и в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. «Виновато» в этом возрождение моды на ретро; не стоит забывать и об общемировой тенденции: винил в очередной раз вернулся в дома меломанов, и на этот раз, похоже, надолго. Поспособствовал и широкий выбор моделей, в том числе относительно недорогих из массового сегмента (розничная цена от семи до 15 тысяч рублей). В среднем на один проданный проигрыватель приходилась покупка двух-трёх пластинок. Самыми популярными жанрами оказались рок, классика, поп и джаз.