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Что происходит в B & W?


02.03.2020 10:54

 

 

Некоторое время назад в специализированной прессе появилась информация о смене руководящего состава Bowers & Wilkins (B & W): Гидеон Ю (Gideon Yu), Грег Ли (Greg Lee) и Дэвид Лю (David Liu) вышли из Совета директоров; по другим сведениям – вообще покинули компанию. Как это повлияет на будущее бренда, и что, собственно говоря, происходит в B & W?

 

Многие были уверены в том, что именно Гидеон Ю и его компания EVA Automation являются новыми владельцами Bowers & Wilkins. На самом деле B & W была куплена другой организацией – южнокорейским инвестиционным фондом Formation Group, генеральным директором которой является Брайан Ку (Brian Bonwoong Koo), внук основателя LG. Сумма сделки предположительно составила 252 миллиона долларов США.

 

Formation Group инвестирует средства и в другие компании, и вот интересный факт: недавно одна из них тоже столкнулась с финансовыми проблемами, и её генеральный директор был уволен. Почему «тоже»? Есть мнение, что именно низкие финансовые показатели – причина кадровых перестановок. Новая премиальная серия беспроводных аудиосистем Formation, в разработку которых были вложены немалые средства, по мнению осведомлённых источников, продаётся плохо, поскольку не оправдала ожидания покупателей. Эту версию подтверждают многочисленные сообщения о том, что предыдущий владелец B & W Джо Аткинс (Joe Atkins) вернулся, чтобы попытаться исправить ситуацию – или найти другого покупателя? Сообщается также, что многие сотрудники, в том числе инженеры и конструкторы, уволились из компании.

 

В самой Bowers & Wilkins происходящее никак не комментируют. Финансовые показатели B & W за 2019 год ещё не опубликованы. В 2018 году выручка компании упала более чем на 27% по сравнению с предыдущим, 2017 годом (когда чистый убыток составил 37 миллионов долларов США).

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