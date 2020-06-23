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Что случилось с Blu-ray плеерами Samsung?


23.06.2020 14:15

 

 

Представители Samsung Electronics пока ещё не дали официальное объяснение тому факту, что фирменные проигрыватели Blu-гay дисков внезапно перестали работать у многих пользователей по всему миру.

 

Проблема возникла 19 июня, а первым рассказал о ней информационный портал ZDNet, редакторы которого заметили большое количество жалоб, появившихся на форумах техподдержки Samsung, а также в соцсетях Reddit и Twitter. В сообщениях упоминается «странное поведение» плееров: у одних пользователей они включаются, но уходят в бесконечную загрузку, у других устройства издают звуки, похожие на те, которые мы обычно слышим при чтении плеером диска – однако дисковод при этом пуст. Многие жалуются, что их Blu-ray проигрыватели отключаются через несколько секунд после включения или не реагируют на команды с пульта управления и нажатие кнопок на корпусе устройства. Речь не идёт о какой-то одной модели – о неполадках сообщали владельцы разных моделей Blu-ray плееров Samsung.

 

Компания-производитель отреагировала коротким сообщением: «Мы уведомлены о проблеме и стараемся её устранить. Как только у нас появится больше информации, будет опубликовано соответствующее заявление». Поскольку никаких объяснений произошедшему со стороны Samsung не последовало, пользователи начали выдвигать свои версии, и самая распространённая из них – это просроченный SSL-сертификат, из-за чего плееры не могут подключиться к серверам Samsung. К слову, именно просроченный сертификат безопасности стал причиной сбоев старых моделей телевизоров Samsung, которые возникли в декабре прошлого года; тогда проблема была оперативно решена.

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