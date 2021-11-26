Что тебе подарить, человек мой дорогой?

26.11.2021 10:44

Интересное и необычное исследование провела Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA). Его целью было выяснить, что любители домашней электроники и цифровых гаджетов хотели бы получить в подарок на Рождество или Новый Год, а что выбрали в качестве подарка другим. В опросе приняли участие 2000 взрослых американцев.



Забегая вперёд, скажем: большинство устройств, вошедших в список «Подарю другому», достаточно малы, чтобы уместиться в рождественский носок (сапожок), традиционно используемый в Америке и Европе в качестве альтернативы праздничной упаковке. Однако не это повлияло на выбор. Главным определяющим фактором стала… конечно же, цена. А вот и пример. Позицию №1 в списке «мечт» занимают смартфоны. Однако своим близким и друзьям потребители подарили бы наушники – накладные или внутриканальные; именно эти устройства открывают перечень планируемых покупок. При этом самые недорогие наушники обойдутся в сотню долларов, зато среднестатистический смартфон стоит более 300 долларов, а телефон премиум-класа – на много сотен долларов дороже...



Второй по популярности предмет, который участники опроса хотели бы получить в подарок – портативный компьютер. Но что же они хотят подарить другим? Подписку на потоковые сервисы: Netflix, Prime Video, Disney + или Apple TV +. Здесь разница в цене ещё больше: средний ноутбук – 800 долларов, подарочная карта Netflix – 30 долларов...



Третье место в списке – носимое электронное устройство: «умные» часы – себе, чехол для мобильного устройства, например, для телефона – другим. Дальше – больше: чем значительнее мечта, тем больше разница в цене между «хочу» / «подарю». Сравните: на четвёртом месте в списке желаемого – телевизор. На пятом в списке покупок-в-подарок – зарядное устройство. Неудивительно, что ни один из опрошенных не ответил «Телевизор» на вопрос «Что подарю?» и не захотел найти под ёлкой пауэрбанк…