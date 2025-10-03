ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Что-то на богатом…»: Pro-Ject для состоятельных


03.10.2025 18:38

 

 

Две новинки австрийского бренда Pro-Ject рассчитаны на самых взыскательных и придирчивых аудиофилов – и аудиофилов весьма состоятельных. Забудьте о моделях, которые позиционируются как «первый шаг в мир винила» (а таких в модельном ряду Pro-Ject в избытке) – сегодня речь пойдёт об устройствах за семь и 15 тысяч долларов.

 

«Хай-энд задорого» – это проигрыватели винила Classic Reference и Signature 12.2. Появления новинок ждали год, в тех пор, как производитель представил прототипы. Первая – классическая (как следует из названия) модель с ретро-внешностью, роскошная версия фирменной «вертушки» Classic Evo; в ней используются решения из другой очень особенной модели Pro-Ject, проигрывателя VPO 175, выпущенного ограниченной партией в 2018 году к 175-летию Венского филармонического оркестра. Устройство комплектуется высокоточным S-образным тонармом и выпускается в двух вариантах отделки: с чёрным лакированным столом и серебристой фурнитурой и основанием из древесины акации с латунными деталями (последняя версия дороже).

 

Вторая новинка – новый флагман Pro-Ject, модель Signature 12.2, которую в компании называют «технологической вершиной» и отмечают, что проигрыватель продаётся по самой низкой для устройства такого уровня цене. Signature 12.2 весит почти 30 кг, из них более девяти приходится на опорный диск и более 18 – на антирезонансное основание из МДФ. Привод – ременной инерционный; тонарм – 12-дюймовый, из алюминия; пользователь может менять MC-картридж (последний не входит в комплект поставки). Отделка: чёрный рояльный лак.

Связанные новости:
 Pro-Ject E1.2: «дорогой» звук за небольшие деньги - 31.07.2025 12:03
 Премиальный ТВ в люксовых интерьерах - 14.11.2024 17:14
 Linn и Wisdom Audio взялись за продвижение High End’а - 21.02.2024 14:59
 Легендарно. Нестандартно. Leica Cine 1. - 15.09.2023 09:07
 Беспроводная роскошь: Montblanc MTB 03 - 01.08.2023 13:42
 LG Magnit: притягивает состоятельных и взыскательных - 05.10.2022 12:23
 Рынок домашних развлекательных систем: прогноз до 2029 года - 05.08.2022 11:26
 «Чудо-остров» для богатых - 15.12.2021 16:46
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007