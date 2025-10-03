«Что-то на богатом…»: Pro-Ject для состоятельных

03.10.2025 18:38

Две новинки австрийского бренда Pro-Ject рассчитаны на самых взыскательных и придирчивых аудиофилов – и аудиофилов весьма состоятельных. Забудьте о моделях, которые позиционируются как «первый шаг в мир винила» (а таких в модельном ряду Pro-Ject в избытке) – сегодня речь пойдёт об устройствах за семь и 15 тысяч долларов.



«Хай-энд задорого» – это проигрыватели винила Classic Reference и Signature 12.2. Появления новинок ждали год, в тех пор, как производитель представил прототипы. Первая – классическая (как следует из названия) модель с ретро-внешностью, роскошная версия фирменной «вертушки» Classic Evo; в ней используются решения из другой очень особенной модели Pro-Ject, проигрывателя VPO 175, выпущенного ограниченной партией в 2018 году к 175-летию Венского филармонического оркестра. Устройство комплектуется высокоточным S-образным тонармом и выпускается в двух вариантах отделки: с чёрным лакированным столом и серебристой фурнитурой и основанием из древесины акации с латунными деталями (последняя версия дороже).



Вторая новинка – новый флагман Pro-Ject, модель Signature 12.2, которую в компании называют «технологической вершиной» и отмечают, что проигрыватель продаётся по самой низкой для устройства такого уровня цене. Signature 12.2 весит почти 30 кг, из них более девяти приходится на опорный диск и более 18 – на антирезонансное основание из МДФ. Привод – ременной инерционный; тонарм – 12-дюймовый, из алюминия; пользователь может менять MC-картридж (последний не входит в комплект поставки). Отделка: чёрный рояльный лак.



