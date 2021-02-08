Что-то новенькое: наушники KEF M3

08.02.2021 06:30

Британский производитель акустических систем KEF обновляет модельный ряд наушников. На днях компания представила наушники-вкладыши Mu3 с 8,2-миллиметровыми полнодиапазонными динамическими драйверами.



Ничего похожего на это устройство в ассортименте KEF ещё не было. Внешний вид новинки – заслуга дизайнера Росса Лавгроува (Ross Lovegrove); KEF выпускает акустические системы MUON и Muo, также созданные по его эскизам. KEF Mu3 – полностью беспроводные (True Wireless) внутриканальные наушники с функцией активного шумоподавления. Они полностью отсекают внешний шум, а при необходимости одним нажатием кнопки активируется режим Ambient, позволяющий слышать окружающие звуки. Элемент питания наушников рассчитан на 9 часов работы, дозарядка в футляре обеспечивает ещё 15 часов прослушивания музыки; таким образом, пользоваться KEF Mu3 практически беспрерывно можно в течение суток. Достаточно убрать наушники в кейс на пять минут, и целый час прослушивания обеспечен.



В отличие от многих других моделей, оба наушника Mu3 получают аудио сигнал от источника одновременно. Вкупе с поддержкой Bluetooth 5.0 это означает неразрывное соединение и отсутствие задержек. Управление очень простое и удобное: на каждом из наушников имеется многофункциональная кнопка; нажимая её, можно запускать воспроизведение, регулировать уровень громкости, принимать входящие звонки. Специальная система балансировки не позволяет наушнику выпасть. В комплект поставки, помимо защитного футляра, входит USB-C кабель для подзарядки и четыре пары силиконовых вкладышей разного размера.