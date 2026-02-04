ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Что-то новенькое от Lyngdorf


04.02.2026 17:51

 

 

Саундбар Lyngdorf SB-75 разработан для использования в жилых пространствах смешанного назначения, например, в гостиной, которая «по совместительству» является и центром семейных развлечений.  

 

Устройство представляет собой полнодиапазонный пассивный громкоговоритель, оснащается парой мягкокупольных твитеров (28 мм) и четырьмя длинноходными СЧ/НЧ-динамиками (180 мм) с 35-миллиметровыми звуковыми катушками, литыми корзинами и диффузорами из алюминия. Используемые драйверы – такие же, какими комплектуются напольные колонки FR-2, появившиеся в ассортименте Lyngdorf в прошлом году. Производитель обещает «мощь, детализацию и динамику как у пары хайэндных колонок», при этом саундбар крепится к стене, и, значит, место для него найдётся везде, где есть место для телевизора. Размеры корпуса саундбара: 168 мм в длину и 11 см в глубину; новинка рассчитана на использование с ТВ-дисплеями, размер которых по диагонали составляет 75-77 дюймов. При необходимости компания готова изготовить кастомный саундбар SB-75, полностью соответствующий габаритам телевизора и отделке интерьера. 

 

Звучание SB-75 характеризуется обширной и объёмной звуковой сценой; дизайн корпуса – стильный и лаконичный. Базовая отделка: матовый чёрный цвет корпуса, тёмно-серый тканевый гриль. Премьера новинки состоялась на выставке ISE 2026 в Барелоне. Информации о цене пока нет. Первая партия саундбар будет выпущена в апреле.

Связанные новости:
 Новая звезда Bang & Olufsen - 10.11.2025 16:14
 Новое в потолочной «встройке»: Lyngdorf Audio D-5 IC N - 15.10.2025 02:11
 Bluesound: новые саундбары с поддержкой Dolby Atmos - 02.09.2025 12:38
 Саундбары Yamaha с технологией Auro-3D - 15.08.2025 10:29
 Впервые в истории KEF: саундбар XIO - 31.07.2025 10:00
 Первый саундбар Steinway & Sons  - 16.05.2024 00:57
 Кто не спрятался, тот не Lyngdorf Audio CS-2 - 13.02.2023 10:12
 Новинки Lyngdorf Audio - 02.02.2023 12:01
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007