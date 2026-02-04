Что-то новенькое от Lyngdorf

04.02.2026 17:51

Саундбар Lyngdorf SB-75 разработан для использования в жилых пространствах смешанного назначения, например, в гостиной, которая «по совместительству» является и центром семейных развлечений.

Устройство представляет собой полнодиапазонный пассивный громкоговоритель, оснащается парой мягкокупольных твитеров (28 мм) и четырьмя длинноходными СЧ/НЧ-динамиками (180 мм) с 35-миллиметровыми звуковыми катушками, литыми корзинами и диффузорами из алюминия. Используемые драйверы – такие же, какими комплектуются напольные колонки FR-2, появившиеся в ассортименте Lyngdorf в прошлом году. Производитель обещает «мощь, детализацию и динамику как у пары хайэндных колонок», при этом саундбар крепится к стене, и, значит, место для него найдётся везде, где есть место для телевизора. Размеры корпуса саундбара: 168 мм в длину и 11 см в глубину; новинка рассчитана на использование с ТВ-дисплеями, размер которых по диагонали составляет 75-77 дюймов. При необходимости компания готова изготовить кастомный саундбар SB-75, полностью соответствующий габаритам телевизора и отделке интерьера.

Звучание SB-75 характеризуется обширной и объёмной звуковой сценой; дизайн корпуса – стильный и лаконичный. Базовая отделка: матовый чёрный цвет корпуса, тёмно-серый тканевый гриль. Премьера новинки состоялась на выставке ISE 2026 в Барелоне. Информации о цене пока нет. Первая партия саундбар будет выпущена в апреле.