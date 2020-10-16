…что-то в CEDIA неладно…

16.10.2020 14:08

Участники рынка заказных электронных инсталляций (custom installations) взбудоражены новостью о том, что президент и главный исполнительный директор CEDIA Табата О’Коннор уйдёт со своего поста в январе будущего года. Недоумение вызывает тот факт, что в официальном пресс-релизе нет ни слова о причинах, по которым О’Коннор «покидает» организацию.



В заявлении сказано лишь, что она уходит «в январе по истечении срока действия контракта». Глобальная смена руководства – важный шаг, и профессиональное сообщество строит самые разные догадки касательно того, что могло бы вынудить Ассоциацию (или саму О’Коннор) на него пойти. Масла в огонь подливает общий характер пресс-релиза – в нём много расплывчатых фраз о переходных процессах, глобализме и интеграции, но нет ничего, что хотя бы частично объясняло уход О’Коннор. Более того, в тексте отсутствуют даже традиционные в таких случаях пожелания «успеха в новых начинаниях». «Правление CEDIA выражает Табате признательность за её руководящую роль в реализации ряда важных стратегических инициатив, которые были осуществлены за последние три года». Более чем сдержанно…



Есть мнение, что О’Коннор оказалась не самой подходящей кандидатурой на высокий пост; некоторые участники сообщества высказывали свои сомнения в её компетенции сразу после назначения. Источники, хорошо знающие Табату, утверждают, что её «конёк» – бухгалтерский учёт, то есть деятельность скорее закулисная, а опыта работы на высшем уровне, в высшем руководящем составе, у неё никогда не было, несмотря на почти двадцатилетнюю карьеру в CEDIA. Последнее, кстати, усугубляет недоумение: 18 лет – весьма значительный срок, за который можно хорошо узнать все сильные и слабые стороны работника. Тем не менее, два года назад правление Ассоциации сделало выбор в пользу О’Коннор.. Есть и другие обстоятельства, которые косвенным образом говорят о том, что в CEDIA, возможно, существует скрытый конфликт: в июле из Ассоциации ушла вице-президент по маркетингу и отраслевым связям Кристин Пайл (Christine Pyle), а недавно за ней последовала директор по связям с общественностью Оливия Селке (Olivia Selke) – её имя ещё не успели убрать с сайта организации...