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Чтобы лето не кончалось…


11.08.2026 20:17

 

 

…LG создала xboom Blast – колонку для активного отдыха на природе. Новый Bluetooth-громкоговоритель обеспечивает мощный звук в любых условиях и сочетает в себе прочность и портативность.

 

Главные особенности новинки – высокая выходная мощность (до 220 Вт при подключении к сети переменного тока, до 210 Вт – при работе от батареи), надёжная защита от пыли и влаги (IP68) и возможность автономной работы в течение полутора суток. Последняя обеспечивается использованием сменного аккумулятора ёмкостью 99 Вт/ч и технологией увеличения времени работы (Play Time Enhance). Устройство оснащается парой 5,25-дюймовых неодимовых низкочастотных динамиков, а также двумя 20-миллиметровыми твитерами производства Peerless. Подключение к источникам осуществляется по Bluetooth или по проводам, через USB-C разъём. У колонки есть верхняя ручка для переноски и верёвочная петля. Устанавливать LG xboom Blast можно и вертикально, и горизонтально. 

 

Звук настраивается автоматически, благодаря использованию технологии «ИИ Звук» (AI Sound), которая анализирует музыку и другой аудиоконтент в режиме реального времени и оптимизирует параметры звучания, и функции калибровки пространства (Space Calibration Pro), автоматически адаптирующей выходной сигнал в зависимости от окружающих условий. Интеллектуальная подсветка синхронизирует световые эффекты с жанрами воспроизводимой музыки, создавая атмосферу танцпола. Поддержка технологии Auracast обеспечивает возможность создания беспроводной многокомпонентной аудиосистемы и значительное расширение зоны звукового покрытия.

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