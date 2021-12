«Чудо-остров» для богатых

15.12.2021 16:46 L-Acoustics Creations и C SEED объединили усилия, чтобы создать новый тип домашней развлекательной системы, предназначенной для состоятельных потребителей. Главными элементами нового продукта станут выдвижной 4K MicroLED телевизор C SEED M1 с диагональю 165 дюймов и разработанный инженерами L-Acoustics полностью автономный кинозал, рассчитанный на одного пользователя (концепция под названием Island Prestige была впервые представлена широкой аудитории в рамках выставки ISE 2020).

Партнёры назвали своё детище именем гавайского вулкана Maunakea (произносится как «мО-на-кИ-а»). Считается, что эта гора – вместе со скрытым под водой основанием – выше, чем Эверест, и такое название символизирует покорение новой высоты в сфер домашних развлечений класса «люкс». Сравнение можно продолжить: над поверхностью воды видна лишь верхушка вулкана – так и компоненты системы Maunakea, невидимые благодаря скрытой установке, обеспечивают невероятный комфорт и высочайшее качество изображения и звука. Тем, кому не терпится первыми испытать новые ощущения, придётся подождать до весны 2022 года, когда начнутся продажи «чудо-острова».

Персональный – в данном случае это следует понимать буквально – кинозал превращает помещение в концертный зал для одного-двух человек. Эффект нахождения в эпицентре музыкального, кино- или игрового события обеспечивают 13 фронтальных акустических систем, пять тыловых громкоговорителей и два сабвуфера. При необходимости комплект оборудования можно расширить, добавив высотные каналы. Система поддерживает любые аудио и видео форматы, воспроизведение с разнообразных носителей, включая CD, DVD, Blu-ray, а также игровые платформы и стриминговые сервисы Apple Music Spatial Audio, Amazon Music Ultra HD, TIDAL и пр. Экран телевизора C SEED M1 (яркость 1000 нит, 64 миллиарда цветов, поддержка HDR Plus) быстро «раскрывается» в рабочее положение, а когда необходимость в нём исчезает, складывается и «прячется» в небольшой кейс, значительная часть которого находится под полом. Если фильм надоел, а за окнами горит яркими красками великолепный закат, Maunakea разворачивается (на 180 градусов в одну или в другую сторону), давая зрителям возможность полюбоваться красивым зрелищем. Разработчики предусмотрели несколько вариантов отделки как самого «острова», так и металлического кейса-основания M1. Связанные новости: Домашний кинотеатр: победное возвращение? - 24.11.2021 12:22 Компактный сабвуфер L-Acoustics SB10i - 31.08.2021 01:15 Роскошь по-французски - 19.03.2021 14:38 C SEED: телевизор с диагональю 7,6 м - 11.07.2019 12:30 Роскошный Samsung - 04.07.2019 09:00 Дождались… C SEED Supermarine - 23.03.2018 11:28 C Seed 262: 2242 доллара за дюйм - 06.07.2017 13:52 Вернуться к списку новостей