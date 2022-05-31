CI Group: побалует ваш слух…

31.05.2022 02:00

…на выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, в которой примет участие наряду с другими российскими дистрибьюторами. 4 и 5 июня команда единомышленников CI Group (Си Ай Групп) ждёт всех любителей качественного звука на своём стенде (комната 252) в отеле Holiday Inn Москва Таганский (метро «Пролетарская»).

Компания обещает представить вниманию посетителей выставки «беспроводной авангард аудио индустрии, к которому уже примкнули такие монстры, как B&O, Klipsch, Dynaudio, Harman Kardon (вместе с JBL), Polk Audio, Jamo и многие другие». Речь идёт беспроводной платформе для передачи многоканального звука WiSA; пару недель назад мы писали о том, что её развитие значительно ускорилось, и специалисты CI Group знают об этом не понаслышке…

Посетителей ждут и другие сюрпризы: их будут удивлять реалистичной звуковой сценой «в исполнении» огромной – но не дорогой! – акустической системы Eltax PWR 1959; мощнейшими басами новых сабвуферов Velodyne; отлично зарекомендовавшими себя аудио решениями, разработанными инженерами LitheAudio. Кроме того, CI Group привезёт на выставку колонки PSB (к сожалению, в настоящее время недоступные для покупки), а также усилительные компоненты NAD и Bluesound. И, конечно, «вишенка на торте» – доброе, компетентное и интересное общение на любые аудио темы.



