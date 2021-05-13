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CI: неочевидная «польза» пандемии (часть 2)


13.05.2021 10:55

 

 

Продолжаем знакомить наших читателей с выводами, к которым пришли эксперты CE Pro на основании недавнего исследования, проведённого среди инсталляторов США. Напомним: как оказалось, вынужденная изоляция благотворно сказалась на их бизнесе.

 

«На коне» оказались и производители; так, самыми популярными брендами акустических всепогодных систем за прошедший год стали Sonance/James Loudspeaker, Klipsch, JBL, Sonos, Origin Acoustics/Ambisonic, Bowers & Wilkins, Bose, Jamo, Definitive Technology и др.

 

Более чем 40% проектов, связанных с оснащением развлекательным AV-оборудованием придомовых территорий, террас, зон вокруг бассейна и пр., включали в себя видео часть – уличный телевизор или видеопроектор с экраном. Около 12% всех установленных телевизоров инсталляторы дополнительно оборудовали специальным погодоустойчивым защитным кейсом. В числе наиболее часто заказываемых моделей (это относится как к самим ТВ-дисплеям, так и к аксессуарам для защиты и монтажа) – продукция Samsung, LG Elite, Peerless-AV, Séura, TCL, Barco, Digital Projection, Chief и Apollo.

 

Системы управления освещением тоже оказались востребованы, хотя и в меньшей степени – они присутствовали в 32% всех не-интерьерных проектов. Прелюбопытный факт: даже в США далеко не все потребители знают, что инсталляторы аудио-видео оборудования занимаются ещё и светом, в том числе светодизайном, проектированием световых сценариев и пр. Ровно две трети интеграторов, участвовавших в опросе, сообщили, что клиенты никогда не обращались к ним с подобными запросами. Из проектов, где соответствующие работы всё же были выполнены, только в трети освещение играло эстетическую роль; в 37% случаев световое оборудование было установлено в целях безопасности. Наиболее востребованной услугой оказалось акцентирующая подсветка (деревьев, малых архитектурных форм и пр.) – в 29% проектов; чуть менее популярны подсветка дорожек (28%), архитектурная подсветка домов (24%) и подсветка лестниц (23%).

 

Окончание следует…

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