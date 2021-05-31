CI: неочевидная «польза» пандемии (окончание)

31.05.2021 11:30

Напомним: некоторое время назад эксперты портала CE Pro провели опрос американских инсталляторов, чтобы выяснить, как вынужденная изоляция – мера, принятая для борьбы с пандемией COVID-19 – сказалась на их бизнесе. Результаты оказались довольно неожиданными: почти половина из опрошенных системных интеграторов (47%) заявили о росте в 2020 году доли уличных проектов (оснащение террас, патио, придомовых территорий и пр.).



Самой сложной частью работ, выполняемых на открытом воздухе, является прокладка кабелей. Мешает твёрдая каменистая почва, конструкции, которые нужно обходить и огибать (например, дорожки), и пр. Вторая по значимости сложность, затрудняющая реализацию проектов – погодные условия; один из участников опроса рассказал, что ему однажды пришлось устанавливать большую палатку, в которой его работники могли согреться, и уличные обогреватели… Многие инсталляторы упоминали и другие факторы: конкуренцию с компаниями, специализирующимися на других видах работ (чаще всего речь шла о ландшафтном освещении и видеонаблюдении); повреждение (ненамеренное, конечно) уже проложенных кабелей в процессе работ, выполняемых ландшафтными дизайнерами; необходимость объяснять клиентам, почему уличные работы и оборудование (например, всепогодные телевизоры) дороже интерьерных; нехватку теоретических знаний и практических навыков у собственных сотрудников, редко осуществляющих инсталляции вне помещений, и т.д.



В ходе опроса интеграторов просили указать, чего им больше всего не хватает в работе. В числе самых востребованных компонентов чаще всего упоминались: всепогодные акустические системы с подключением по Wi-Fi; более мощные уличные усилители; более простые в использовании системы управления; анти-кражные приспособления и технологии для всепогодных громкоговорителей и телевизоров; решения категории «всё-в-одном», включающие ТВ, колонки и светильники. Зачастую инсталляторы оказываются ограничены в выборе беспроводных аудио решений, для которых не требуется прокладка кабеля; всепогодных акустических систем с продолжительным сроком эксплуатации; предназначенных для использования на открытом воздухе систем видеоконференцсвязи и пр. Некоторые пожаловались на внешний вид водонепроницаемых защитных коробов для уличных ТВ – они могли бы выглядеть более эстетично – и недостаточное разнообразие моделей мощных громкоговорителей, в том числе всенаправленных. А ещё выяснилось, что, разрабатывая корпуса, защищающие аудио- и видеокомпоненты от пыли и влаги, производители забывают о такой проблеме, как мелкие насекомые, и далеко не все принимают во внимание особенности климата в регионах, расположенных далеко на севере…