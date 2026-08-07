Цифра или аналог – осознанный выбор без компромиссов

07.08.2026 13:50

Два новых интегральных усилителя норвежского производителя Hegel, согласно концепции бренда, «помогают слушать музыку, а не отвлекают от неё». Поэтому выглядят эти устройства неброско, зато предлагают пользователю звук превосходного качества и впечатляющий набор функций.



Hegel H200 «The Connected» – усилитель-стример. А также ЦАП, фонокорректор и усилитель для наушников. Новинка работает с цифровыми и аналоговыми источниками и, благодаря новой стриминговой платформе (такой же, как в моделях H400 и H600), поддерживает Spotify Connect Lossless, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, Apple AirPlay, Google Cast и UPnP, а также интернет-радио и подкасты. У аппарата есть USB-B, USB-A, коаксиальный и оптические входы (то есть доступно воспроизведение аудио с ПК, цифрового транспорта или USB-накопителя), а также балансные XLR и небалансные RCA-входы, MM-фонокорректор и выход для наушников. Предусмотрена возможность интеграции с системами домашней автоматизации Control4, Crestron HOME и Crestron SIMPL. Благодаря функции DAC Loop к H200 можно подключить внешний ЦАП, а управлять его громкостью – через пульт ТВ (поскольку есть функция обучения командам пульта телевизора). Из прочих «полезностей» стоит отметить регулируемое затемнение дисплея и автоматический переход в режим ожидания.



Усилитель A200 «The Classic» – полностью аналоговый, без цифровых входов, поддержки сетевого подключения и встроенного ЦАП. Наличие MM-фонокорректора даёт возможность напрямую подключить виниловый проигрыватель, есть два балансных XLR и два RCA входа. A200 – качественная усилительная платформа, оставляющая выбор источников за владельцем системы. В устройствах обеих моделей используются усилительный тракт класса A/B и технология SoundEngine2, уменьшающая звуковые искажения в режиме реального времени. Усилители выдают 150 Вт на канал при 8 Ом, что, вкупе со стабильной работой при нагрузке до 2 Ом и коэффициентом демпфирования более 4000, позволяет им весьма уверенно справляться даже с самой требовательной акустикой.