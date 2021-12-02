«Цифра» из Китая

02.12.2021 01:15

Российский дистрибьютор Barnsly Sound заключил партнёрское соглашение с производителем цифровой аудиотехники Matrix Audio.



По словам руководства Barnsly, выбор партнёра из КНР не случаен: к сегодняшнему дню вектор лидерства в области цифрового аудио сместился на Восток. Большинство брендов, представленных в дистрибьюторском портфеле компании – европейские, и в Barnlsy сочли необходимым исправить эту ситуацию.



Matrix Audio была основана в 2009 году и быстро завоевала популярность среди любителей Hi-Fi во всём мире. Качество воспроизведения цифрового контента, которое обеспечивает продукция компании, неизменно высокое, а цены по сравнению с другими брендами весьма привлекательны. Сейчас в ассортименте производителя представлены пять моделей цифро-аналоговых преобразователей, построенных на чипах SABRE. Все ЦАПы – с возможностью стриминга и имеют сертификацию ROON; четыре модели оснащаются усилителями для разных типов наушников.



В продаже продукция Matrix Audio появится 20 декабря.