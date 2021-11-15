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Цифровой активный громкоговоритель Meridian DSP800 XE


15.11.2021 09:44

 

 

В линейке акустических систем, выпускаемых Meridian Audio, появился новый флагман – громкоговоритель DSP8000 XE. Это первая колонка Meridian, созданная в рамках программы Extreme Engineering, запущенной более шести лет назад.

 

Одно из важных достижений, ставшее возможным благодаря значительным вложениям в программу – новая дизайн-концепция Precision Sonic Transport (PST, дословно «высокоточная звуковая передача»); она гарантирует, что на всех стадиях и во всех составляющих процесса прохождения аудиосигнала через громкоговоритель поддерживается максимальная точность звуковоспроизведения. Каждая звуковая деталь и эмоция передаются слушателю в полном соответствии с записью. DSP8000 XE – первая из разработок Meridian, где реализована концепция PST.

 

Особенности нового продукта – программное обеспечение «Атлас», принципиально новая платформа обработки звука и управления; новые уникальные цифровые и аналоговые схемы и технологии улучшения сигнала; новые специализированные более производительные платы ЦАП и более мощные усилительные платы усилителей; драйверы нового поколения: шесть 200-миллиметровых длинноходных «дозвуковых» НЧ-динамиков, среднечастотный динамик Evo (160 мм, длинноходный), 25-мм твитер Ultrasonic с бериллиевым куполом и серебряной звуковой катушкой со стальным волноводом, обеспечивающим точное воспроизведение звуковых образов и широкую дисперсию. И к высокочастотнику, и к СЧ-динамику подключены по усилителю класса AB мощностью 150 Вт каждый; ещё три усилителя (класс D, 240 Вт) работают с басовиками.

 

Управление и подключение осуществляется через Bluetooth-устройство Meridian B-Link, IR, USB, RS232; предусмотрен опциональный модуль IA21с аналоговым выходом для подключения аналогового предусилителя или процессора сторонних производителей. Производитель уже принимает предзаказы (розничная цена в США составляет 125 тысяч долларов). Стандартная отделка громкоговорителей – чёрный рояльный лак; возможны другие варианты по запросу. Производство планируется начать в марте будущего года.

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