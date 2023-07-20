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Цифровой плеер Cayin N7 – первый в своём роде


20.07.2023 09:50

 

 

Cayin N7 – первый для Cayin и первый в истории плееров полностью дискретный полностью балансный однобитный DSD цифровой плеер, устройство со встроенным усилителем класса A/AB, истинно однобитным DSD ЦАП, выходами 3,5/4,4 мм для наушников / линейных выходов, ОС Android 12 и пр.

 

Полностью дискретный однобитный Pure DSD ЦАП использует матрицу из 128 высокоточных тонкоплёночных резисторов. Такие цепи, как фильтр и усилитель, также полностью дискретные. Во входном каскаде используются низкошумящие полевые транзисторы, в усилителе напряжения и выходном каскаде – биполярные транзисторы. Полностью балансный усилитель для наушников – с четырьмя каналами дискретной схемы; она работает в двух режимах, классе A и AB – на любой нагрузке звук остаётся очень чистым, используется ли плеер с чувствительными внутриканальными IEM-наушниками или высокоимпедансными низкочувствительными полноразмерными моделями.

 

У Cayin N7 имеются отдельные линейные выходы для подключения стационарных компонентов и разъёмы для наушников. В обоих случаях это разъёмы 3,5 мм для обычного небалансного и 4,4 мм для балансного подключения. Проводные разъёмы дополнены I2S выходом mini HDMI для внешних ЦАП, а также SPDIF выходом внутри стандартного разъёма USB-C. Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi 2.4/5 ГГц и Bluetooth 5. Плеер оснащается пятидюймовым Full HD экраном. Операционная система – Android 12, с отключенным пересчётом частот SRC, что обеспечивает побитную точность воспроизведения. Объём внутренней памяти составляет 64 ГБ, он может быть расширен через разъём для карт памяти объёмом до 1 ТБ. Поддерживаются файлы всех форматов, вплоть до PCM 32 бит 768 кГц, DSD512 и 16x MQA. Аккумулятор ёмкостью 9000 мАч обеспечивает автономную работу в течение десяти часов; в режиме быстрой зарядки за два часа плеер подзаряжается на 80%. В комплект поставки входит чехол из натуральной кожи.

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