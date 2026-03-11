ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Цифровые LED‑постеры: идеально для выставки


11.03.2026 14:13

 

 

В преддверии грядущих аудиовыставок эта новость особенно актуальна: компания AET представила второе поколение фирменных цифровых светодиодных постеров iMira2. Это LED-дисплеи категории «всё-в-одном», которые с большой эффективностью позволяют донести визуальную информацию до посетителей всевозможных выставок, покупателей, приходящих в торговые центры, участников офлайн-мероприятий и пр.

 

В качестве основных мест применения постеров iMira2 маркетологи AET называют торговые залы, входные группы, витрины, фуд‑корты, выставки, конференции, промо‑зоны и корпоративные лобби. Особенность дисплеев – частота обновления более 1000 Гц: если экран попадает в кадр при видео- и фотосъёмке, отображаемые на нём рекламные ролики и графика выглядят стабильнее и «чище», чем при использовании других дисплеев. Наличие встроенного медиаплеера позволяет хранить медиаконтент (объём памяти – до 5 ГБ) на самом устройстве и использовать цифровые постеры iMira2 для автономной работы без отдельного ПК. Обновление контента происходит по сети или через USB. Несколько постеров можно использовать как видеостену; подключение осуществляется по HDMI‑кабелям или по беспроводной связи. Управлять устройством позволяет предустановленное ПО: можно подключаться с ПК или Android‑устройств, менять настройки (яркость, контрастность, др.), запускать нужные плейлисты и т.д.

 

В ассортименте AET представлены две модели цифровых постеров iMira2 – с шагом пикселя 1,8 и 2,5 мм, в ультратонких корпусах. Предварительная настройка не требуется: устройства относятся к категории Plug & Play («подключи и работай»).  У сервисменов есть фронтальный доступ к модулям с возможность их замены с лицевой стороны. Постеры можно крепить на стену; предусмотрена откидная подставка.

Связанные новости:
 АудиоСаммит 2026: регистрация открыта - 24.02.2026 12:52
 Первый «магазин в магазине» Hisense открылся в Москве - 19.02.2026 13:30
 Samsung Spatial Signage: 3D без очков - 16.02.2026 16:20
 Новый процессор для видеостен ATEN VW1608  - 19.01.2026 19:47
 Выставка портативной аудиотехники в Москве - 24.12.2025 00:26
 Hi-Fi & High End Show СПб: первые подробности - 23.12.2025 22:19
 LUMIEN Premier: надёжные дисплеи отечественного производства - 16.12.2025 23:18
 AET NX COB Ultra: дисплеи с нулевой задержкой - 19.08.2025 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007