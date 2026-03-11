Цифровые LED‑постеры: идеально для выставки

11.03.2026 14:13

В преддверии грядущих аудиовыставок эта новость особенно актуальна: компания AET представила второе поколение фирменных цифровых светодиодных постеров iMira2. Это LED-дисплеи категории «всё-в-одном», которые с большой эффективностью позволяют донести визуальную информацию до посетителей всевозможных выставок, покупателей, приходящих в торговые центры, участников офлайн-мероприятий и пр.

В качестве основных мест применения постеров iMira2 маркетологи AET называют торговые залы, входные группы, витрины, фуд‑корты, выставки, конференции, промо‑зоны и корпоративные лобби. Особенность дисплеев – частота обновления более 1000 Гц: если экран попадает в кадр при видео- и фотосъёмке, отображаемые на нём рекламные ролики и графика выглядят стабильнее и «чище», чем при использовании других дисплеев. Наличие встроенного медиаплеера позволяет хранить медиаконтент (объём памяти – до 5 ГБ) на самом устройстве и использовать цифровые постеры iMira2 для автономной работы без отдельного ПК. Обновление контента происходит по сети или через USB. Несколько постеров можно использовать как видеостену; подключение осуществляется по HDMI‑кабелям или по беспроводной связи. Управлять устройством позволяет предустановленное ПО: можно подключаться с ПК или Android‑устройств, менять настройки (яркость, контрастность, др.), запускать нужные плейлисты и т.д.

В ассортименте AET представлены две модели цифровых постеров iMira2 – с шагом пикселя 1,8 и 2,5 мм, в ультратонких корпусах. Предварительная настройка не требуется: устройства относятся к категории Plug & Play («подключи и работай»). У сервисменов есть фронтальный доступ к модулям с возможность их замены с лицевой стороны. Постеры можно крепить на стену; предусмотрена откидная подставка.



