CineLED: британское для британцев


14.08.2025 10:27

 

 

LED Studio – производитель светодиодных экранов из Великобритании. Недавно компания представила серию LED-дисплеев собственной разработки CineLED, созданную специально для британского рынка домашних заказных инсталляций (custom installation).

 

Особенность новых дисплеев LED Studio – малый шаг пикселя. От расстояния между центрами двух соседних пикселей зависит качество изображения: чем меньше шаг, тем выше плотность пикселей и, следовательно, чёткость «картинки». Заявленные характеристики дисплеев CineLED: контрастность 1000000:1, цветовой охват 95,7% DCI-P3 и широкий угол обзора. Производитель обещает, что уровень детализации новых дисплеев – такой же, как у экранов, используемых в коммерческих кинотеатрах. CineLED можно интегрировать в платформы домашней автоматизации, к дисплеям можно подключать несколько источников, предусмотрена возможность одновременного просмотра на одном экране изображений с разных источников.

 

Новинки рассчитаны на установку в многофункциональных жилых пространствах открытой планировки, в которых не предусмотрены системы затемнения. Производитель подчёркивает, что экраны CineLED оснащаются системой охлаждения, которая не отдаёт тепло в помещение и функционирует совершенно бесшумно. Срок службы дисплеев составляет до 100 тысяч часов без необходимости вмешательства технического специалиста.

