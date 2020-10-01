ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Цюрих и Мюнхен ждут


01.10.2020 08:45

 

 

Организатор специализированных выставок в Мюнхене и Цюрихе компания High End Society Service GmbH опубликовала информацию о датах предстоящих мероприятий. High End Munich пройдёт в мае (с 13 по 16) 2021 года, а швейцарская выставка запланирована на самое начало будущего года, с 9 по 10 января.

 

Выставка в Цюрихе сменит название на Finest Audio Show (раньше она называлась High End Swiss). В новый мир с новыми возможностями – примерно так звучит главная идея организаторов, считающих, что смена «вывески» хотя и совпала с весьма неблагоприятными для бизнеса обстоятельствами, но знаменует новый этап развития отрасли.

 

Что касается весеннего мероприятия в Мюнхене, организаторы уверены, что к этому времени все ограничения будут полностью сняты. Тем не менее, предусмотрен ряд мер, которые позволят обеспечить максимальную безопасность участников и посетителей: будет увеличена минимальная площадь стендов, расширены проходы между стендами, а количество людей, одновременно находящихся в павильонах, будет регулироваться. В рамках выставки пройдут традиционные аудио прослушивания и презентации SoundsClever и High End Kolleg. Кроме того, в отдельном павильоне состоится ещё одна выставка, International Parts & Supply (IPS), на которой свои продукцию и услуги представят производители и поставщики комплектующих для Hi-Fi индустрии.

Связанные новости:
 ISR 2020 пройдёт «вживую» - 17.09.2020 00:20
 ISE 2021: переезд откладывается - 16.09.2020 11:44
 ISR объявляет год интегратора - 19.08.2020 09:25
 Выставка Hi-Fi & High End Show 2020 перенесена - 03.08.2020 10:07
 CES 2021: только «цифра» - 29.07.2020 13:32
 Отмена High End в Мюнхене: официальное заявление - 02.03.2020 12:30
 Выставка High End в Мюнхене отменена - 28.02.2020 16:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007