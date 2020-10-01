Цюрих и Мюнхен ждут

01.10.2020 08:45

Организатор специализированных выставок в Мюнхене и Цюрихе компания High End Society Service GmbH опубликовала информацию о датах предстоящих мероприятий. High End Munich пройдёт в мае (с 13 по 16) 2021 года, а швейцарская выставка запланирована на самое начало будущего года, с 9 по 10 января.



Выставка в Цюрихе сменит название на Finest Audio Show (раньше она называлась High End Swiss). В новый мир с новыми возможностями – примерно так звучит главная идея организаторов, считающих, что смена «вывески» хотя и совпала с весьма неблагоприятными для бизнеса обстоятельствами, но знаменует новый этап развития отрасли.

Что касается весеннего мероприятия в Мюнхене, организаторы уверены, что к этому времени все ограничения будут полностью сняты. Тем не менее, предусмотрен ряд мер, которые позволят обеспечить максимальную безопасность участников и посетителей: будет увеличена минимальная площадь стендов, расширены проходы между стендами, а количество людей, одновременно находящихся в павильонах, будет регулироваться. В рамках выставки пройдут традиционные аудио прослушивания и презентации SoundsClever и High End Kolleg. Кроме того, в отдельном павильоне состоится ещё одна выставка, International Parts & Supply (IPS), на которой свои продукцию и услуги представят производители и поставщики комплектующих для Hi-Fi индустрии.