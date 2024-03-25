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Classé Audio Delta MKII: от классики к современности


25.03.2024 15:37

 

 

Компания Classé Audio выпустила новинку, предварительный усилитель Delta MKII. Это первый фирменный предварительный усилитель со встроенной платформой HEOS, обеспечивающей возможности стриминга и интеграции в домашнюю систему автоматизации.

 

Новинка является усовершенствованной версией модели Delta; инженерам Classé Audio удалось добиться снижения дисторции, а благодаря технологии HEOS предусилитель получил функции стримера: у пользователей есть возможность скачивать музыку через Amazon Music, Tidal HiFi Plus, Deezer, Pandora, поддерживаются Airplay 2 и Spotify Connect. Classé Delta MKII имеет сертификацию Roon Ready и DLNA-совместим. Для подключения физических источников есть разъём USB-A на передней панели и USB-B на задней. Поддерживаются файлы WAV, AIFF, ALAC, FLAC, PCM 384 кГц / 32 бит, DSD 512 и MQA.

 

Входы: по паре XLR, RCA и Phono (MM/MC), Ethernet, вышеупомянутые USB, AES/EBU, три коаксиальных и столько же оптических цифровых. Выходы: пять XLR и пять RCA. Есть пятиполосный параметрический эквалайзер, режим Digital bypass для всех аналоговых источников, к предусилителю можно подключить один или пару савбуферов или наушники. Опционально устанавливается HDMI плата с четырьмя входами HDMI и одним выходом, 4K. Обладатели предусилителей Delta предыдущего поколения могут обратиться к производителю за апгрейдом. Его цена: 3000 евро; новый Delta MKII стоит в четыре раза дороже.

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