Classé возвращается. С Бонанзой.

28.01.2020 12:10

Пару месяцев назад мы уже писали о том, что Classé возвращается на рынок High End электроники. Это стало возможным благодаря новому владельцу бренда, компании Sound United. Два года ушло на то, чтобы восстановить производство и наладить новые партнёрские связи. В результате у Classé появился новый российский дистрибьютор; им стала компания Bonanza.

На сегодняшний день в ассортименте выпускаемых под брендом Classé устройств три компонента: предусилитель и два усилителя мощности, моно и стерео. Все они относятся к фирменной серии Delta. Российский партнёр пока не опубликовал официальный пресс-релиз, поэтому информации о сроках и условиях поставки, а также планах по развитию бренда на отечественном рынке, пока нет.

Компания Бонанза известна российским ценителям Hi-Fi/High End аудио уже более 25 лет. В портфолио заслуженного дистрибьютора – бренды с мировым именем: Denon, Focal, Heco, Bell’O, Inakustik и другие. Большую долю в объёме продаж компании занимают высокотехнологичные решения Car Audio: мультимедиа системы Alpine, автомобильная акустика JBL, Infinity и др.