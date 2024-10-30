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Cleer Audio ARC3: сердце мобильной системы развлечений


30.10.2024 11:56

 

 

Особенность новых наушников Cleer Audio ARC3 – «умный» зарядный футляр. Полностью беспроводные наушники открытого типа на базе платформы Qualcomm S5 оснащаются гибкими заушинами и поставляются в комплекте с жёстким чехлом, в котором они проходят UV-C стерилизацию, когда не используются.

 

Cleer ARC3 – это управление голосом, беспроводная подзарядка, 50 часов работы в автономном режиме, технология оптимизации воспроизведения аудио в формате Dolby Atmos (с отслеживанием положения головы пользователя), поддержка aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, AAC, SBC и сертификация Snapdragon Sound. Фирменная технология DBE 3.0 Dynamic Bass Enhancement обеспечивает глубокие (до 50 Гц) и мощные басы, а новая платформа Qualcomm S5 – быстрое и надёжное беспроводное подключение. Динамические драйверы – 16,2-миллиметровые.

 

Футляр снабжён светодиодным сенсорным дисплеем; внутри – зеркало. Углубление для наушников – в форме сердца. Когда пользователь убирает наушники в чехол, активируется система стерилизации. Благодаря функции автоматической регулировки громкости наушники автоматически подстраивают своё звучание в зависимости от того, насколько шумно вокруг. Если вы уронили наушник, устройство начинает издавать звуковые сигналы, чтобы его проще было найти. Пятиминутной подзарядки хватает на полтора часа работы; запас работы собственного аккумулятора наушников – десять часов, кейса – 40 часов. Защита от влаги: IPX7. Настроить звучание и управление можно через мобильное приложение Cleer+ (для iOS и Android). Цвета: чёрный и светло-розовый; в первом квартале 2025 года цветовую гамму обещают расширить.

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