ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

ClickShare Bar: видеоконференции по-простому


16.02.2024 16:46

 

 

ClickShare Bar – новое бизнес-решение Barco, система для видеоконференций, гибридных и онлайн. Новинка представляет собой видеобар – высокотехнологичное устройство категории «всё-в-одном», объединяющее в одном корпусе камеру 4К, работающую под управлением искусственного интеллекта, массив из шести микрофонов с системой шумоподавления, а также стереофоническую аудиосистему.

 

Для того, чтобы подготовить ClickShare Bar к работе, нужно подключить к нему дисплей (через имеющийся видеовыход, кабелем HDMI) и компьютер. Коммутация с ПК или ноутбуком беспроводная, с помощью входящей в комплект аппаратной кнопки ClickShare или через фирменное приложение. Ни установка, ни повседневная эксплуатация Barco ClickShare Bar не потребует от пользователя каких-либо специальных знаний и навыков. Связь между компьютером и устройством ClickShare Video Bar осуществляется по закрытому зашифрованному каналу, что обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность.

 

Видеобары ClickShare Bar предназначены для оснащения переговорных комнат малого и среднего размера, на четыре-шесть человек. В новой линейке – два устройства: ClickShare Bar Core и более продвинутая ClickShare Bar Pro; последняя может выводить изображение сразу на два дисплея или проектора, а в комплект поставки входит не одна, а две аппаратные кнопки ClickShare. Видеобары поддерживают работу со сторонними протоколами Airplay, Google Cast и Miracast и совместимы с такими популярными приложениями для видеоконференций, как Microsoft Teams, Zoom, Skype и др.

Связанные новости:
 LG – новейшие решения для бизнеса - 13.02.2024 13:18
 Проекторы Barco G50: рекордсмены в классе  - 06.02.2024 11:51
 Jabra PanaCast 50: узнает всех - 29.12.2023 23:14
 Для больших инсталляций: Barco UDM-W30 и UDM-4K30 - 12.01.2023 00:48
 Российское ВКС-приложение Vinteo Mobile - 10.06.2022 13:19
 WyreStorm Apollo: первый саунд-видеобар для ВКС - 14.04.2022 11:48
 Гибридный формат: быть или не быть - 23.02.2022 10:50
 Shure и Barco улучшат качество беспроводной ВКС - 11.05.2021 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007