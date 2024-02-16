ClickShare Bar: видеоконференции по-простому

16.02.2024 16:46

ClickShare Bar – новое бизнес-решение Barco, система для видеоконференций, гибридных и онлайн. Новинка представляет собой видеобар – высокотехнологичное устройство категории «всё-в-одном», объединяющее в одном корпусе камеру 4К, работающую под управлением искусственного интеллекта, массив из шести микрофонов с системой шумоподавления, а также стереофоническую аудиосистему.



Для того, чтобы подготовить ClickShare Bar к работе, нужно подключить к нему дисплей (через имеющийся видеовыход, кабелем HDMI) и компьютер. Коммутация с ПК или ноутбуком беспроводная, с помощью входящей в комплект аппаратной кнопки ClickShare или через фирменное приложение. Ни установка, ни повседневная эксплуатация Barco ClickShare Bar не потребует от пользователя каких-либо специальных знаний и навыков. Связь между компьютером и устройством ClickShare Video Bar осуществляется по закрытому зашифрованному каналу, что обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность.



Видеобары ClickShare Bar предназначены для оснащения переговорных комнат малого и среднего размера, на четыре-шесть человек. В новой линейке – два устройства: ClickShare Bar Core и более продвинутая ClickShare Bar Pro; последняя может выводить изображение сразу на два дисплея или проектора, а в комплект поставки входит не одна, а две аппаратные кнопки ClickShare. Видеобары поддерживают работу со сторонними протоколами Airplay, Google Cast и Miracast и совместимы с такими популярными приложениями для видеоконференций, как Microsoft Teams, Zoom, Skype и др.



