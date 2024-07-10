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CMF by Nothing: дёшево и весело


10.07.2024 14:38

 

 

CMF – бренд, принадлежащий компании Nothing, которую называют «ИКЕЕй в мире гаджетов». Бренд CMF существует с 2023 года, под этой торговой маркой выпускаются дешёвые устройства с необычным дизайном.  Одна из новинок – внутриканальные наушники Buds Pro 2.

 

Это второе поколение беспроводных «вкладышей», появившихся в ассортименте CMF by Nothing в прошлом году. Основное отличие от базовой модели – усовершенствованная система адаптивного шумоподавления, которая теперь блокирует звуки громкостью до 50 дб (45 дБ в старой версии). Заявлено также, что качество звучания улучшено. У чехла наушников новый дизайн; встроенный регулятор-«крутилка» позволяет менять уровень громкости, выбирать режим шумоподавления и активировать ChatGPT для подключения голосового ассистента.

 

Технические характеристики CMF Buds Pro 2: двойные драйверы – 11-мм низкочастотные динамики и 6-мм микропланарные твитеры; поддержка кодеков SBC, AAC и LDAC; защита IP55. Аккумулятор самих наушников рассчитан на 6,5 и 11 часов работы (с активированной системой ANC и без неё); аккумулятор чехла: 26 и 43 часа соответственно. Подзарядки в течение десяти минут хватает на семь часов прослушивания. Цвет наушников и футляра: оранжевый, тёмно-серый, светло-серый, синий. В продаже новинка появится 12 июля.

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