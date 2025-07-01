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Commo Stage: IP67 и функция синхронного воспроизведения


01.07.2025 00:11

 

 

Commo Stage 30 и Commo Stage 5 – портативные беспроводные колонки, выпущенные компанией «Яндекс Фабрика». В названии новинок отражена мощность акустических систем, каждая из которых предназначена для разных сценариев использования.

 

Commo Stage 5 мощностью 5 Вт миниатюрна и легка; её можно брать в дорогу или поставить на офисный стол. Внутри – широкополосный динамик и пассивный излучатель; запас работы аккумулятора – до 10 часов. Commo Stage 30 мощностью 30 Вт – отличное решение, если вы собрались на пикник или планируете организовать вечеринку на даче. «Тридцатка» басовитее «пятёрки», максимальная продолжительность её работы без подзарядки – 15 часов; излучатели дополнены высокочастотником. Защита от пыли и влаги: IP67.

 

Две одинаковые колонки можно объединить в стереопару, а колонки разных моделей – в кластер; в последнем случае количество устройств, которые будут работать в режиме синхронного воспроизведения, может доходить до десяти. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки прямо с громкоговорителя. Подключение к смартфону или ноутбуку осуществляется по Bluetooth. Цвета корпуса: серо-зелёный, лавандовый, чёрный и льняной (светло-серый). В комплект поставки входят кабель USB-C и ремешок с карабином.

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