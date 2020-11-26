coocaa призывает творить

26.11.2020 12:45

Создатели бренда coocaa, недавно вышедшего на российский рынок, похоже, не намерены терять время даром, и пытаются завоевать симпатии как можно большего числа потенциальных потребителей. Сначала россиянам дали возможность купить телевизоры со значительными скидками, а теперь им предлагают принять участие в конкурсе и выиграть ценные призы.



Идею конкурса подсказали обстоятельства – из-за пандемии дети не ходят в школы, и родителям порой бывает сложно найти им интересное занятие. И до новогодних праздников осталось чуть больше месяца – а это период, когда многие сидят дома и также испытывают потребность в развлечениях. coocaa предлагает российским потребителям… рисовать – всей семьёй, и детям, и родителям.



Для этого нужно подписаться на официальную страницу coocaa «ВКонтакте», нарисовать символ бренда – лисёнка и не позднее 23:59 27 ноября разместить свою работу в специальном альбоме в VK. Семья-победитель получит телевизор coocaa 32S3G, поощрительные призы будут вручены ещё десяти лучшим «художникам».