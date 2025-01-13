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Creative Aurvana Ace SXFI с твердотельными драйверами


13.01.2025 10:54

 

 

Ещё одна новинка в линейке устройств Aurvana, выпускаемой компанией Creative Technology – Ace SXFI, полностью беспроводные (TWS) наушники с динамиками xMEMS и технологией Super X-Fi четвёртого поколения.

 

Твердотельные кремниевые драйверы xMEMS и индивидуально настроенные 10-миллиметровые динамические драйверы обеспечивают высокое качество звучания с чёткими высокими частотами и глубокими басами. Благодаря технологии Super X-Fi Gen 4 наушники создают многомерную звуковую сцену – у пользователя создаётся иллюзия прослушивания полноразмерной многоканальной системы. Гибридная система активного шумоподавления снижает до 98% фонового шума; отслеживать происходящее вокруг позволяет режим прозрачности. Ультрачёткую голосовую связь обеспечивают шесть встроенных микрофонов. В автономном режиме наушники Aurvana Ace SXFI могут работать до девяти часов, а с использованием зарядного футляра – до 28 часов.

 

Один наушник весит всего 6 г; использовать новинку можно даже в небольшой дождь благодаря защите от влаги IPX5. С помощью приложений Creative и SXFI Apps пользователь может настроить параметры звучания наушников в соответствии со своими предпочтениями.

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