Creative BT-W3 – и для музыки, и для кино

22.06.2020 12:01

Компания Creative Technology объявила о выходе Creative BT-W3 – новой модели аудио трансмиттера, поддерживающего Bluetooth 5.0 и кодеки aptX Low Latency и aptX HD.



Новинка оборудована переключателем для ручного выбора кодека и поддерживает передачу голоса – для этого имеется аналоговый микрофон с разъёмом 3,5 мм. Пользователи могут совершать звонки с помощью функции HFP (Hands free Profile).



Возможность ручного переключения кодеков позволяет выбрать из них наиболее подходящий для воспроизведения музыки (aptX HD) или для просмотра кино и для игр (aptX LL – он позволяет свести задержки к минимуму в 40 мс). В продаже Creative BT-W3 появится в июле 2020 года, его цена составит 3490 рублей.