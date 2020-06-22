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Creative BT-W3 – и для музыки, и для кино


22.06.2020 12:01

 

 

Компания Creative Technology объявила о выходе Creative BT-W3 – новой модели аудио трансмиттера, поддерживающего Bluetooth 5.0 и кодеки aptX Low Latency и aptX HD.

 

Новинка оборудована переключателем для ручного выбора кодека и поддерживает передачу голоса – для этого имеется аналоговый микрофон с разъёмом 3,5 мм. Пользователи могут совершать звонки с помощью функции HFP (Hands free Profile).

 

Возможность ручного переключения кодеков позволяет выбрать из них наиболее подходящий для воспроизведения музыки (aptX HD) или для просмотра кино и для игр (aptX LL – он позволяет свести задержки к минимуму в 40 мс).  В продаже Creative BT-W3 появится в июле 2020 года, его цена составит 3490 рублей.

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