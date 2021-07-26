Creative Chat: общение и музыка

26.07.2021 01:20

Creative Chat – гарнитура с разъёмом 3,5 мм и технологией plug-and-play. Новинка Creative Technology – это простое, но эффективное решение для онлайн-звонков, обеспечивающее отличное качество звука при воспроизведении музыки, саундтреков к фильмам и играм.

Устройство оснащается выдвижным (на штанге) микрофоном с шумоподавлением и кнопкой отключения. Драйверы – 40-миллиметровые неодимовые. Новинка разработана специально для «новой реальности», когда люди стали проводить больше времени дома, в связи с чем возросла потребность в качественном онлайн-общении и домашних развлечениях.

Creative Chat – первое устройство в новой серии. В ближайшем будущем появится версия с USB-подключением. Сейчас гарнитура полностью совместима с ПК, Mac и мобильными устройствами, где установлены популярные приложения для видеоконференцсвязи: Zoom, Skype, Microsoft Teams и др.