Creative MUVO Go: если завтра в поход… (на пляж тоже можно)

31.10.2022 11:48

Новинка модельного ряда Creative – портативная акустическая система MUVO Go с ёмким аккумулятором, рассчитанным на 18 часов автономной работы, и корпусом, надёжно защищённым от неблагоприятных воздействий окружающей среды.



У нового MUVO Go, в отличие от миниатюрного MUVO Play, нет встроенного микрофона и поддержки голосовых ассистентов. Зато эта колонка более мощная – она способна выдавать 40 Вт звука – и очень лёгкая (портативный громкоговоритель весит всего 570 граммов). Подключение – по Bluetooth 5.3, с радиусом действия 10 м. Продолжительность работы в автономном режиме – почти в два раза больше, чем у младшего «собрата»: 18 часов вместо 10, и это особенно обрадует тех, кто не может прожить без музыки и получаса, но привык проводить много времени вне квартиры или офиса…



Динамики Creative MUVO Go – широкополосные, с неодимовыми магнитами, есть пассивный басовый излучатель. Две колонки можно без проводов подключить одну к другой для получения стереозвука. Защита корпуса: IPX7; разъём USB-C, которым оснащается громкоговоритель – влагозащищённый. MUVO Go не занимает много места – по своим размерам устройство сравнимо с небольшим термосом или пластиковой бутылкой для воды. Есть ремешок для переноски; громкоговоритель можно повесить на шею или прицепить к рюкзаку. Задняя панель – плоская, поэтому колонку может ставить вертикально или класть на горизонтальную поверхность. Цвета корпуса: зелёный, тёмно-серый, голубой.



