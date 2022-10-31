ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Creative MUVO Go: если завтра в поход… (на пляж тоже можно)


31.10.2022 11:48

 

 

Новинка модельного ряда Creative – портативная акустическая система MUVO Go с ёмким аккумулятором, рассчитанным на 18 часов автономной работы, и корпусом, надёжно защищённым от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

 

У нового MUVO Go, в отличие от миниатюрного MUVO Play, нет встроенного микрофона и поддержки голосовых ассистентов. Зато эта колонка более мощная – она способна выдавать 40 Вт звука – и очень лёгкая (портативный громкоговоритель весит всего 570 граммов). Подключение – по Bluetooth 5.3, с радиусом действия 10 м. Продолжительность работы в автономном режиме – почти в два раза больше, чем у младшего «собрата»: 18 часов вместо 10, и это особенно обрадует тех, кто не может прожить без музыки и получаса, но привык проводить много времени вне квартиры или офиса…

 

Динамики Creative MUVO Go – широкополосные, с неодимовыми магнитами, есть пассивный басовый излучатель. Две колонки можно без проводов подключить одну к другой для получения стереозвука. Защита корпуса: IPX7; разъём USB-C, которым оснащается громкоговоритель – влагозащищённый. MUVO Go не занимает много места – по своим размерам устройство сравнимо с небольшим термосом или пластиковой бутылкой для воды. Есть ремешок для переноски; громкоговоритель можно повесить на шею или прицепить к рюкзаку. Задняя панель – плоская, поэтому колонку может ставить вертикально или класть на горизонтальную поверхность. Цвета корпуса: зелёный, тёмно-серый, голубой.

Связанные новости:
 Bluetooth-аудиопередатчик Creative BT-W4 - 09.06.2022 10:49
 Яхта, парус… и Steinway Lyngdorf - 17.05.2022 12:25
 Новейшие TWS наушники Creative Outlier Pro - 25.03.2022 10:10
 Creative Chat: общение и музыка - 26.07.2021 01:20
 «Настоящий походник» от Bang & Olufsen - 24.05.2021 13:27
 Безопасный ЗОЖ с наушниками Creative - 28.10.2020 10:38
 Брутал от Dreamwave - 25.08.2020 14:06
 Заряжайся на ходу - 25.05.2020 12:19
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007