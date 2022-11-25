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Creative Muvo Go: небольшая, но мощная


25.11.2022 11:58

 

 

Creative Muvo Go – самое последнее дополнение к популярной серии портативных колонок Creative Technology Muvo. Это лёгкая (570 г) аудиосистема в продолговатом корпусе, надёжно защищённом от влаги (IPX7) и с большим запасом автономной работы.

 

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 18 часов прослушивания. Громкоговоритель имеет крепление для шнурка – колонку можно подвесить к рюкзаку или закрепить на велосипедной раме. Беспроводное соединение – надёжное и стабильное благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.3.

 

Внутри компактного корпуса – двойные полнодиапазонные неодимовые динамики и пассивные басовые излучатели совокупной мощностью 20 Вт (пиковая мощность до 40 Вт). Два устройства можно подключить одно к другому для более мощного и объёмного звука.  Цвета корпуса: чёрный, зелёный, синий. В продаже новинка появится в ближайшее время.

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