Creative Muvo Go: небольшая, но мощная

25.11.2022 11:58

Creative Muvo Go – самое последнее дополнение к популярной серии портативных колонок Creative Technology Muvo. Это лёгкая (570 г) аудиосистема в продолговатом корпусе, надёжно защищённом от влаги (IPX7) и с большим запасом автономной работы.

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 18 часов прослушивания. Громкоговоритель имеет крепление для шнурка – колонку можно подвесить к рюкзаку или закрепить на велосипедной раме. Беспроводное соединение – надёжное и стабильное благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.3.

Внутри компактного корпуса – двойные полнодиапазонные неодимовые динамики и пассивные басовые излучатели совокупной мощностью 20 Вт (пиковая мощность до 40 Вт). Два устройства можно подключить одно к другому для более мощного и объёмного звука. Цвета корпуса: чёрный, зелёный, синий. В продаже новинка появится в ближайшее время.