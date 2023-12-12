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Creative: новые TWS гарнитуры с LE Audio


12.12.2023 14:02

 

 

TWS-гарнитуры Creative Zen Air Pro и Creative Zen Air Plus – новейшее пополнение фирменного семейства Zen Air. Новинки – наушники с Bluetooth LE Audio с кодеком LC3, увеличенным временем работы от аккумулятора и гибридным шумоподавлением.

 

Creative Zen Air Pro и Creative Zen Air Plus поддерживают кодек Bluetooth LE Audio: качество звучания не падает даже при низких скоростях передачи данных, а количество подключаемых устройств – практически неограниченное. Динамические драйверы диаметром 10 мм обеспечивают глубокие басы и сбалансированные высокие и низкие частоты. Защита от влаги: IPX4 у Creative Zen Air Plus, IPX5 у Creative Zen Air Pro; продолжительность автономной работы – 32 и 33 часа соответственно. Технология шумоподавления Deep Neural Network (DNN) на базе искусственного интеллекта повышает качество общения, устраняя нежелательный фоновый шум в режиме реального времени.

 

В более продвинутой модели Creative Zen Air Pro предусмотрен режим сверхнизкой задержки; активируемый через фирменное мобильное приложение Creative, он плавно синхронизирует звук и видео, сокращая задержку до ~20 мс. Отличаются Creative Zen Air Pro и конфигурацией микрофонов с технологией ENC; их шесть, четыре используются для обнаружения и фильтрации фонового шума с включённым шумоподавлением, два обеспечивают чёткую речь при голосовых вызовах.

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