Creative Pebble V3: компромиссы не нужны

30.09.2020 10:18

Даже если вы смотрите кино не на большом экране и больше времени проводите за компьютером, чем в любимом кресле, слушая классическую музыку, звук должен быть качественным. Например, таким, как у колонок Creative Pebble V3.



Это новейшее пополнение популярной серии компьютерных колонок Pebble, которые выпускает производитель из Сингапура. USB-C система 2.0 оснащается широкополосными динамиками 2,25”, установленными под углом 45° для расширения звуковой сцены. Pebble V3 звучат чётче и на 50% громче своих предшественников: последнее достигается, если увеличить мощность колонок с помощью переключателя Gain, подключив их к 10Вт USB-C разъёму или 5V 2A USB-A адаптеру.



Pebble V3 могут соединяться по Bluetooth 5.0; новая функция Clear Dialog улучшает звучание голоса в кино и играх. В российских магазинах новинка появится в ближайшее время; её розничная цена составит 2990 рублей.