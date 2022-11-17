Creative Sensemore Air: слышать больше

17.11.2022 13:05

Sensemore Air – новейшие TWS-наушники Creative Technology. В режиме Sensemore наушники становятся в пять раз чувствительнее, чем в режиме Ambient: пользователи более отчётливо слышат окружающие звуки. Вынимать вкладыши из слухового канала не нужно, даже если пользователь начинает разговор с человеком, стоящим рядом.

Если такая чёткость и детальность не нужны, например, если вы идёте по улице с интенсивным движением или катаетесь на велосипеде в парке, достаточно возможностей режима Ambient. Если требуется полное погружение в мир музыки – задействуйте режим активного шумоподавления (ANC). Интенсивность всех трёх режимов регулируется с помощью фирменного приложения Creative. Драйверы – шестимиллиметровые, из биоцеллюлозы. Настройка эквалайзера и предустановленные профили также доступны через приложение Creative.

Зарядный футляр Sensemore Air – самый миниатюрный из всех, что используются с TWS-«затычками» Creative, да и сами наушники намного меньше других аналогичных фирменных устройств. Несмотря на это, наушники способны работать без подзарядки до десяти часов, и до 35 часов – с подзарядкой в футляре. Сам чехол можно заряжать с помощью Qi-совместимых беспроводных зарядных устройств. Наушники имеют защиту от влаги и пота (IPX5), поддерживают беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2, оснащены сенсорными кнопками управления. Новинка имеет сертификат SXFI READY (технология Super X-Fi, воссоздающая в наушниках звуковую сцену многоканальной аудиосистемы премиального уровня).



