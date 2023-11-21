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Creative Technology: первые TWS-наушники с MEMS


21.11.2023 11:19

 

 

Creative Technology выпустила полностью беспроводные наушники с кремниевыми драйверами на основе MEMS. Появления этих устройств ждали уже давно, и вот, наконец, о начале выпуска новинок заявлено официально, и в ближайшее время они появятся в продаже.

 

Новая серия получила название Aurvana Ace. Пока в ней две модели TWS-наушников: Creative Aurvana Ace и Creative Aurvana Ace 2. Краткие характеристики устройств: частотный диапазон 5 Гц – 40 кГц, поддержка LE Audio с кодеком LC3, SBC, AAC, AptX и AptX Adaptive, Bluetooth 5.3, гибридное активное шумоподавление (ANC) с режимом Ambient, общее время воспроизведения до 24 часов. Наушники новой серии Creative Aurvana Ace оснащаются двойными драйверами: динамическими диаметром 10 мм и твердотельными xMEMS. Шесть встроенных микрофонов – с технологией шумоподавления Qualcomm cVc (Clear Voice Capture). Защита от влаги – по стандарту IPX5.

 

Возможности модели Creative Aurvana Ace 2 немного шире благодаря интеллектуальной адаптации и точной настройке уровней шумоподавления в режиме реального времени в зависимости от конкретных условий окружающей среды и посадки наушников. Наушники поддерживают кодек aptX Lossless и обеспечивают звук без потерь, в CD качестве 16 бит / 44,1 кГц. Розничная цена: Creative Aurvana Ace – 149,99 евро, Creative Aurvana Ace 2 – 179,99 Евро.

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