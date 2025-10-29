ВХОД НА САЙТ

Creative Technology предложила новую концепцию звуковой карты


29.10.2025 13:51

 

 

Sound Blaster Re:Imagine – новая концепция звуковой карты, которую представила Creative Technology. На платформе Kickstarter вчера была запущена кампания, в рамках которой производитель планирует собирать не только средства на запуск новинки в массовое производство, но и информацию, позволяющую доработать продукт в соответствии с пожеланиями потребителей.

 

Звуковая карта Sound Blaster Re:Imagine предназначена для создателей контента, геймеров и обычных пользователей. У неё есть развлекательные функции, например, «ИИ-диджей» для генерации музыки по темам, поддерживаются классические приложения (ретро-игры DOS, визуализаторы музыки, Sound Blaster Parrot и Dr. Sbaitso как ИИ-компаньоны), а благодаря открытому доступу у разработчиков есть возможность создавать собственные приложения (имеется полный root-доступ к аппаратной части).

 

К устройству можно подключать ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты, игровые консоли, микрофоны, наушники, колонки и музыкальные инструменты и одним касанием переключать входы и выходы. Кнопки настраиваются как макросы для выполнения действий: отключения микрофона при звонке, запуска компиляции кода, управления устройствами умного дома (по протоколу Matter) и пр. С помощью магнитных модулей (смарт-экраны, слайдеры, ручки и быстрые клавиши) карту можно адаптировать под нужды пользователя. Качество звука – студийное: 32 бит / 384 кГц; встроенные ЦАП и усилитель подходят для профессиональных наушников и настольных колонок.

