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Creative Zen Hybrid с мониторингом окружения


06.06.2022 12:10

 

 

Новейшие беспроводные наушники Creative Zen Hybrid могут работать гораздо дольше, чем другие аналогичные устройства: запас их автономной работы достигает 37 часов. Пять минут сверхбыстрой зарядки позволяют слушать музыку в течение пяти часов.

 

Новинка с технологией гибридного активного шумоподавления и мониторингом окружения оснащается 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами. Их звучание характеризуется теплотой, точностью басов и чёткими высокими частотами. В каждом наушнике установлены микрофоны с прямой и обратной связью. Creative Zen Hybrid способны отфильтровать до 95% окружающего шума. «Пропускающий» режим Ambient Mode позволяет владельцу Creative Zen Hybrid слышать окружающие звуки, не снимая наушники.

 

Устройство поддерживает фирменную технологию Super X-Fi Headphone Holography. Элементы управления расположены на правом наушнике. Конструкция Zen Hybrid – складная, есть чехол для переноски.

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