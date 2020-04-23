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Crestron Home Configurator


23.04.2020 13:01

 

 

Компания Crestron выпустила обновление для платформы Crestron Home. Оно позволяет инсталляторам, работающим с проектами домашней автоматизации, осуществлять предварительную настройку систем ещё до того, как они установлены.

 

Облачный конфигуратор Crestron Home позволяет значительно сократить время, которое требуется на установку и настройку. С его помощью можно конфигурировать проект, экспортировать файлы, генерировать и выгружать программные коды, подключать виртуальные устройства и пр.

 

Для тех, кто хочет подробнее разобраться с тем, как работает обновление, в Crestron записали часовой вебинар, который доступен по ссылке немедленно после регистрации.

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