Crestron в поход собрался…

27.01.2022 00:20

Crestron объявил о новой серии выездных презентаций, с которой сотрудники компании объедут всю Европу. Бизнес-трип начнётся в марте нынешнего года. Планируется посетить 19 стран, сделав 38 остановок в 35 городах.



Crestron Road Trip рассчитан не только на дилеров бренда, но и на всех потребителей, нынешних или потенциальных, которых интересует продукция компании. Мобильный демозал позволит продемонстрировать фирменные решения для самых разных областей деятельности – это и продукция для гибридных рабочих мест и учебных классов, и «умные» аудио и видео устройства, и многое другое. Руководство компании считает такой вид общения с потребителями очень перспективным в сложившихся обстоятельствах. Развитие товарного ассортимента продолжается, компания готова предложить рынку множество новинок, однако возможностей для их презентации сейчас меньше, чем обычно: выставки переносятся или отменяются, люди боятся или не могут совершать деловые поездки, и т.п. Демотур позволит донести новую информацию до клиентов в более комфортных для них условиях, даст возможность проконсультироваться со специалистами в рамках «живого» общения, а сам Crestron получит более персонализированный отклик и узнает о потребностях дилеров и конечных заказчиков из первых уст.



России в перечисленном на сайте мероприятия перечне нет. Российские дилеры или частные лица могут зарегистрироваться в программе и посетить информационные и обучающие сессии в тех странах, куда им открыт въезд, например, в Венгрии; остановка в Будапеште запланирована на 25 апреля.