ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Crestron в поход собрался…


27.01.2022 00:20

 

 

Crestron объявил о новой серии выездных презентаций, с которой сотрудники компании объедут всю Европу. Бизнес-трип начнётся в марте нынешнего года. Планируется посетить 19 стран, сделав 38 остановок в 35 городах.

 

Crestron Road Trip рассчитан не только на дилеров бренда, но и на всех потребителей, нынешних или потенциальных, которых интересует продукция компании. Мобильный демозал позволит продемонстрировать фирменные решения для самых разных областей деятельности – это и продукция для гибридных рабочих мест и учебных классов, и «умные» аудио и видео устройства, и многое другое.  Руководство компании считает такой вид общения с потребителями очень перспективным в сложившихся обстоятельствах. Развитие товарного ассортимента продолжается, компания готова предложить рынку множество новинок, однако возможностей для их презентации сейчас меньше, чем обычно: выставки переносятся или отменяются, люди боятся или не могут совершать деловые поездки, и т.п. Демотур позволит донести новую информацию до клиентов в более комфортных для них условиях, даст возможность проконсультироваться со специалистами в рамках «живого» общения, а сам Crestron получит более персонализированный отклик и узнает о потребностях дилеров и конечных заказчиков из первых уст.

 

России в перечисленном на сайте мероприятия перечне нет. Российские дилеры или частные лица могут зарегистрироваться в программе и посетить информационные и обучающие сессии в тех странах, куда им открыт въезд, например, в Венгрии; остановка в Будапеште запланирована на 25 апреля.

Связанные новости:
 Pult.ru зовёт в Воронеж  - 24.01.2022 13:41
 ISE 2022: снова фальстарт - 12.01.2022 12:26
  Домашний кинозал «под ключ» - 16.12.2021 11:48
 В Crestron поменяется руководство - 15.07.2021 11:33
 CEDIA Expo 2021: регистрация открыта - 11.06.2021 12:07
 Первая виртуальная выставка Crestron - 08.07.2020 11:40
 Интеграция Crestron Home и Lutron - 21.05.2020 11:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007