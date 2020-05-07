Crestron возвращается на CEDIA Expo

07.05.2020 13:18

Crestron примет участие в выставке CEDIA Expo, которая запланирована на 8-12 сентября; мероприятие должно пройти в Денвере (США). В последний раз продукция Crestron экспонировалась на CEDIA Expo в 2015 году.



Руководство компании объяснило своё решение тем, что рынок домашней автоматизации сильно отстаёт от коммерческого, и Crestron хочет предоставить своим дилерам возможность «заполнить существующий пробел».



По словам представителей Crestron, компания получила множество обращений от дилеров, в которых те просили о возвращении бренда на одно из важнейших отраслевых мероприятий. Учитывая тот факт, что многие выставки в этом году оказались отменены, руководство Crestron сочло участие в CEDIA Expo хорошей возможностью привлечь новых потребителей и деловых партнёров. Компания планирует показать множество новых продуктов и решений в области домашней автоматизации.