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Crestron возвращается на CEDIA Expo


07.05.2020 13:18

 

 

Crestron примет участие в выставке CEDIA Expo, которая запланирована на 8-12 сентября; мероприятие должно пройти в Денвере (США). В последний раз продукция Crestron экспонировалась на CEDIA Expo в 2015 году.  

 

Руководство компании объяснило своё решение тем, что рынок домашней автоматизации сильно отстаёт от коммерческого, и Crestron хочет предоставить своим дилерам возможность «заполнить существующий пробел».

 

По словам представителей Crestron, компания получила множество обращений от дилеров, в которых те просили о возвращении бренда на одно из важнейших отраслевых мероприятий. Учитывая тот факт, что многие выставки в этом году оказались отменены, руководство Crestron сочло участие в CEDIA Expo хорошей возможностью привлечь новых потребителей и деловых партнёров. Компания планирует показать множество новых продуктов и решений в области домашней автоматизации.

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